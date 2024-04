Bayer Leverkusen w tym sezonie prezentuje się znakomicie. Drużyna prowadzona przez Xabiego Alonso już zapewniła sobie tytuł najlepszej drużyny w Niemczech , wygrywając Bundesligę na pięć kolejek przed końcem. Bayer wciąż pozostaje w walce o dwa kolejne trofea i na dziś dużo wskazuje na to, że zespół prowadzony przez hiszpańskiego geniusza zakończy ten sezon z trypletem na swoim koncie. Do wygrania Ligi Europy pozostały bowiem trzy mecze, a w Pucharze Niemiec jedynie finał.

Santiago Hezze na celowniku Bayer Leverkusen. Przyszły kadrowicz w maszynie Xabiego?

Po sezonie z pewnością dojdzie do jakichś roszad w kadrze i mogą one objąć środek pola, gdzie bardzo "łakomym kąskiem" dla dużych klubów może być Exequiel Palacios . 25-latek pod wodzą Xabiego Alonso niesamowicie się rozwinął i wyrósł na jednego z najlepszych środkowych pomocników w lidze . Być może po czterech latach w Bayerze będzie chciał zmiany barw, choć wyzwania przed Bayerem na przyszły sezon wydają się być naprawdę duże i bardzo ekscytujące.

Michał Probierz później przyznał, że bacznie obserwuje sytuację Hezze i jego występy. - Ma polski paszport i dlatego chcemy mu się przyjrzeć, ale nie mówię, że od razu zostanie powołany, czy że już go skreślamy. Mieliśmy okazję do rozmowy. Chciałem usłyszeć jego zdanie, jak on to widzi, czy chciałby w ogóle grać dla Polski. Powiedział, że to przemyśli, porozmawia również ze swoimi rodzicami i dziadkami. Nie będziemy go brali pod uwagę na marcowe mecze reprezentacji, ale jesteśmy w kontakcie i nie wykluczam, że może się spotkamy, gdy pojadę na kolejne obserwacje zawodników - powiedział w styczniu w rozmowie z "Łączy nas Piłka".