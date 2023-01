Obrońca tytułu gra dalej. Znamy pierwszego półfinalistę Pucharu Włoch

Fazę 1/4 finału rozpoczęło hitowe starcie Interu Mediolan (który może akurat pochwalić się zdobyciem przed dwoma tygodniami Superpucharu Włoch) z Atalantą Bergamo. Oba zespoły plasują się w czołówce ligowej tabeli, a ich spotkanie zapowiadało się niezwykle ciekawie. Co ważne, szkoleniowcy nie zamierzali oszczędzać swoich najlepszych zawodników i posłali do boju większość podstawowych graczy. Po stronie Interu zabrakło Milana Skriniara, natomiast ta absencja spowodowana jest fiaskiem transferu Słowaka do Paris Saint-Germain. Obrońca miał wielką ochotę na przeprowadzkę, co czego ostatecznie nie doszło. Jednocześnie 27-latek nie chce słyszeć o przedłużeniu wygasającej w czerwcu umowy z mediolańczykami. Bardzo możliwe, że przed nim burzliwe miesiące.