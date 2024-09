Nowy trener w AS Roma, nowe wieści o Zalewskim. Polak ma powody do radości

Minione tygodnie to intensywny i burzliwy okres w AS Roma. Klub zdecydował się odsunąć Nicolę Zalewskiego od pierwszego zespołu, co miało być swoistą karą dla reprezentanta Polski za odrzucenie oferty z Galatasaray, która napłynęła w samej końcówce okienka. W międzyczasie rzymianie podjęli radykalną decyzję o zwolnieniu Daniele De Rossiego, co przekazało władzę w ręce Ivana Juricia. Jak poinformował Nicolo Schira, to nie koniec wieści z Wiecznego Miasta. A te najnowsze muszą uradować Zalewskiego.