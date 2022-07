Nowy trener PSG zarządził czystkę. Kto trafił na listę

Kadra paryżan w poprzednim sezonie było bardzo szeroka. Zawierała prawi 40 nazwisk. Trener Galtier pracuje w PSG od niespełna tygodnia, ale już wie z kim chciałby się rozstać. W większości to zawodnicy, którzy grają w reprezentacjach lub nie dawno w nich występowali. Na rynku transferowym będą łakomym kąskiem. PSG nie zamierza jednak puścić tych zawodników wolno, lae liczy, że ich sprzeda.

Reprezentanci na sprzedaż

"Le Parisien" twierdzi, że paryżanie chcieliby "pozbyć się" takich zawodników jak obrońcy Layvin Kurzawa, Abdou Diallo (reprezentant Senegalu), Thilo Kehrer (Niemcy), pomocnicy Leandro Paredes (Argentyna), Danilo Pereira (Portugalia), Idrissa Gueye (Senegal), Ander Herrera, Georginho Wijnaldum (Holandia), Erik Ebimbe i Julian Draxler (Niemcy) i napastnik Mauro Icardi.

Co ciekawe część z nich była podstawowymi zawodnikami w poprzednim sezonie. Regularnie występowali Wijnaldum, Danilo, Kehrer, Gueye, Iacardi i Herrera. Dość często na boisku byli Draxler, Paredes i Diallo. Epizody zaliczali Kurzawa i Ebimbe.

Francuskie media już informują o zainteresowaniu niektórymi zawodnikami. Pierwszym, który może odjeść jest Paredes. Argentyńczyka chciałby pozyskać Manchester United, ale PSG ma oczekiwać za tego zawodnika 35 mln euro.

Neymara na liście nie ma

Diallo miałby wzmocnić Tottenham Londyn, ale Anglicy muszą wyłożyć 30 mln euro. Proponują też w rozliczeniu Clementa Langleta. Iacardim interesuje się włoska Monza.

Tych 11 zawodników miało już dostać informację, że w przyszłym sezonie trudno im będzie o miejsce w składzie. W tym gronie nie ma Neymara i Presnela Kimpembe, ale wg "L Parisien" nie oznacza to, że nie są na sprzedaż. Sporo zależy do tego, czy PSG uda się sprzedać zawodników z listy transferowej. Wtedy uda się ograniczyć wydatki na pensje. Nie będzie to łatwe zadanie, bo wielu z nich ma wysokie kontrakty, które innym klubom trudno będzie zaoferować.

Są też chętni na piłkarze PSG spoza listy. Leeds i Inter Mediolan chcieliby ściągnąć Arnauda Kalimuendo. Dyrektor sportowy paryżan miał też zaoferować Kimpembe Juventusowi Turyn.