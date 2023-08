Nowy stadion FC Barcelony. Tłumów nie było. Do kompletu bardzo daleka droga

FC Barcelona zdecydowała się już dawno na przebudowę Camp Nou , które już jakiś czas temu stało się stadionem mocno przestarzałym i niegenerującym tak dużych zysków, jak można by było tego oczekiwać. Hiszpański klub nie miał tyle "szczęścia", co Real Madryt , który swój "dom" przebudował podczas najpoważniejszego okresu pandemii koronawirusa. Wówczas "Los Blancos" przy pustych trybunach grali na stadionie treningowym .

Barcelona takiego komfortu nie ma. Camp Nou ma przejść bardzo gruntowny remont, a prace na stadionie nie pozwalają na jakiekolwiek aktywności sportowe. Wobec tego klub zmuszony był znaleźć sobie tymczasowy nowy "dom" . Wybór padł na stadion olimpijski Estadi Olympics Lluis Companys w dzielnicy Sants-Montjuic . To tam w tym sezonie, a pewnie nawet dłużej, Barcelona będzie gościła swoich rywali.

Tłumów na Pucharze Gampera nie było

To na tej arenie odbywał się ostatni test przed startem sezonu La Liga. Do Barcelony przyjechał mocno przebudowany Tottenham Hotspur , aby na stadionie olimpijskim powalczyć o Puchar Gampera . Tym razem jednak na trybunach Estadi Olympics Lluis Companys tłumów nie uświadczyliśmy, a znalezienie wolnego krzesełka pośród rzeszy fanów wspierających Barcelonę, trudne nie było.

Barcelona oficjalnie poinformowała, że na tym spotkaniu gościła równo 35 tysięcy i 244 fanów. To zdecydowanie mniej niż może pomieścić ten stadion. Oficjalnie na arenę olimpijską może wejść niecałe 56 tysięcy osób. Oznacza to, że do kompletu zabrakło aż 20 tysięcy kibiców. Barcelona spodziewała się podobno zarobić z tytułu tego spotkania około 3,5 miliona euro. Trudno powiedzieć, czy te założenia zostały zrealizowane.