Nowy komunikat PZPN. Ważne wieści dla reprezentacji. Wszystko stało się jasne

Młodsi reprezentanci kraju co jakiś czas dają kibicom powody do radości . Zaledwie kilka dni temu sensacyjny triumf nad Anglikami odnieśli zawodnicy U20 . Ich koledzy z o rok starszego rocznika pozytywnie zaskoczyli natomiast w październiku, kiedy przypieczętowali awans na mistrzostwa Europy. W eliminacjach przyszło im się zmierzyć między innymi z Niemcami . I choć zachodni sąsiedzi okazali się minimalnie lepsi, to i tak "Biało-Czerwoni" zagrają za kilka miesięcy na Słowacji . Dwadzieścia dwa zebrane punkty pozwoliły na uzyskanie przepustki z drugiego miejsca w grupie.

Zamiast baraży, podopieczni Adama Majewskiego do turnieju mogą więc przygotowywać się na totalnym spokoju, rozgrywając jedynie mecze towarzyskie. Ostatnio skonfrontowali się oni z Islandią. Niestety sparing padł łupem rywali. "Nikt nie lubi przegrywać i to jest normalne, ale ten mecz, tak jak każdy towarzyski, bo taki też jest jego cel, poza wynikiem, daje odpowiedzi na pytania. Selekcja zaczyna się od nowa. Awansowaliśmy na mistrzostwa Europy, one będą dopiero za siedem miesięcy. Ten mecz i następne, marcowe zgrupowanie będą decydować o tym, kto w końcowej fazie do tej reprezentacji trafi" - przyznał na spokojnie trener.