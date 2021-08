Leo Messi odchodzi z Barcelony - to była najpierw nieoficjalna informacja podana przez hiszpańskie media, ale po krótkim czasie FC Barcelona potwierdziła odejście Messiego w oficjalnym komunikacie.

Nowy klub Messiego: PSG faworytem bukmacherów

Fakt, że Leo Messi odchodzi z Barcelony, natychmiast uruchomił lawinę spekulacji. Jaki będzie nowy klub Messiego? - to pytanie zadają sobie media i kibice na całym świecie.



Niewiele klubów na świecie stać na spełnienie ogromnych wymagań finansowych Leo Messiego. Dziennikarz Fabrizio Romano przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych, że sytuację Leo Messiego chce wykorzystać bogate Paris Saint-Germain, które w tym oknie transferowym ściągnęło już Sergio Ramosa.

"Paris Saint-Germain nawiązał wczoraj nowe kontakty, aby zorientować się w sytuację Leo Messiego, zaraz po tym, jak La Liga zablokowała nowy kontrakt Argentyńczyka z Barcą. Messi nie spieszy się z podjęciem decyzji. Chce zobaczyć, co się stanie. Kilka miesięcy temu odrzucił oferty PSG i Manchesteru City, ponieważ chciał zostać w Barcelonie" - napisał Romano na Twitterze.



W notowaniach bukmacherów to właśnie PSG jest stawiany jako najbardziej prawdopodobny nowy klub Leo Messiego. To również ostatnie wskazanie dziennika Marca. Przeszkodą dla PSG może być jednak budżet - według "L'Equipe" francuski klub miał zanotować po ostatnim sezonie aż 200 mln euro deficytu. Ponadto wysokie podatki sprawiłyby, że przy pensji Argentyńczyka wynoszącej 30 mln euro klub musiałby wydawać ok. 70 mln w skali roku za jego usługi

Nowy klub Messiego: Manchester City byłby powrotem do Pepa Guardioli

Leo Messi może też wybrać jako nowy klub Manchester City - tak pierwotnie twierdził dziennik "Marca". Finalista Ligi Mistrzów dopiero co zakontraktował za 100 mln funtów Jacka Grealisha z Aston Villi, a ma przecież też ochotę na ściągnięcie Harry'ego Kane'a. Jak informuje "Marca", to właśnie City ma być pierwszym wyborem Leo Messiego. "Kartą przetargową" ma być dla "Obywateli" postać ich trenera - Pepa Guardioli, pod którego wodzą Messi święcił w Barcelonie wielkie sukcesy. Zespół z Manchesteru wydaje się ponadto jedynym dużym europejskim klubem - obok wspominanego już PSG - który byłby w stanie sprostać wymaganiom finansowym Leo Messiego.

Manchester City jako nowy klub Leo Messiego to typ bukmacherów numer 2.





Nowy klub Messiego to... stary klub Messiego? Barcelona i gierki

Jako trzecie najbardziej prawdopodobne wyjście z sytuacji Leo Messiego, brytyjscy bukmacherzy wskazują pozostanie w Barcelonie. Już przecież rok temu odejście Messiego ze swojego klubu zostało zakomunikowane, wtedy trzęsienie ziemi było podobne. A jednak Argentyńczyk pozostał na jeszcze jeden sezon w Barcelonie. Teraz wydaje się, że sytuacja zaszła dalej, ale wciąż nie można wykluczyć, że komunikat o odejściu Messiego jest elementem rozgrywki Barcelony z szefem La Liga Tebasem ws. negocjacji z konsorcjum CVC.

Nowy klub Messiego w USA? MLS przyciąga gwiazdy

W spekulacjach pojawia się też przejście Leo Messiego do amerykańskiej ligi MLS. Według brytyjskich bukmacherów to czwarty najbardziej prawdopodobny kierunek. Wiele gwiazd światowego futbolu wieńczyło swoje kariery w Stanach Zjednoczonych, zwiększając swoją i tak niebotyczną wartość na rynku reklamowym. W plotkach na temat Messiego w MLS wymienia się przede wszystkim klub Davida Beckhama, Inter Miami.



Nowy klub Messiego - baśń zamiast biznesu

Tylko życzeniowo można podchodzić do stwierdzeń, że Leo Messi mógłby zakończyć karierę w Napoli, oddając tym samym hołd Diego Maradonie, argentyńskiej legendzie Neapolu. Napoli po braku awansu do Ligi Mistrzów ma kłopoty finansowe, a jeden ze scenariuszy zakłada sprzedaż Piotra Zielińskiego.





Leo Messi całą dotychczasową karierę spędził w Barcelonie. Wygrał z tym klubem wszystko, co było możliwe. 10 razy był mistrzem Hiszpanii, siedem razy zdobył puchar tego kraju, a osiem razy Superpuchar. Argentyńczyk był też głównym architektem wielkich zwycięstw na arenie międzynarodowej. Z nim w składzie Barcelona cztery razy wygrała Ligę Mistrzów oraz po trzy razy Klubowe Mistrzostwo Świata i Superpuchar UEFA

