Nowe wieści z obozu Rybusa po "transferze" brzmią kuriozalnie. To już desperacja

Wymowne słowa agenta Macieja Rybusa. "Rozważymy każdą ofertę"

Jego współpraca z Aminevo nie jest poparta oficjalnym kontraktem, dlatego też Rybus nie będzie mógł liczyć na pensję. Prezes Aminevo zdradził, że to pewnego rodzaju przysługa 35-latka względem przyjaciół włodarzy wspomnianego zespołu. To wyraźny sygnał, który obrazuje, że piłkarza najlepsze lat ma dawno za sobą, a jego kariera zmierza już ku końcowi.

Decyzje i działania Rybusa spotykają się w Polsce z dużą krytyką

O Polaku w kraju i Rosji było także głośno ze względu na to, że po wybuchu wojny w Ukrainie zdecydował się pozostać na ziemiach najeźdźcy. W Polsce z tego powodu spotkała go potężna krytyka, a on sam tłumaczył to tym, że "nikogo nie krzywdzi" oraz wzglądem na to, że ma rosyjską żonę i dwóch synów, którzy od urodzenia wychowują się w tym kraju.