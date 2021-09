Pele przeszedł w tym miesiącu operację guza, który utworzył się na jego jelicie grubym i w minioną środę opuścił szpital.



Media poinformowały jednak, że wrócił do niego w sobotę i to w stanie ciężkim. Miał więc zostać przyjęty na oddział intensywnej terapii. ( więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ - kliknij ).



Córka legendarnego piłkarza dostała mnóstwo pytań o stan jego zdrowia. Postanowiła więc zabrać głos w tej sprawie i uspokoić sytuację. Przyznała, że jej tata ma się coraz lepiej.



Reklama

Pele w szpitalu. Nowe wieści w sprawie stanu jego zdrowia

- W dzisiejszych czasach panuje wiele niepokoju i nie chcemy, by z naszego powodu było go jeszcze więcej - napisała Kely Nascimento, podkreślając, że Pele odzyskuje zdrowie we właściwym tempie.



- Normalny scenariusz powrotu do zdrowia dla mężczyzny w jego wieku po takiej operacji przewiduje czasem dwa kroki do przodu i jeden do tyłu. Wczoraj wykonał ten jeden w tył. Dziś jednak poszedł do przodu - dodała.





Instagram Post

TB