Nowe wiadomości o stanie zdrowia Zagallo. Legenda futbolu w szpitalu

Ilekroć w mediach pojawiały się informacje o jego problemach ze zdrowiem (w tym z drogami oddechowymi), każdorazowo wzbudzały one niepokój kibiców.

W ostatnich dniach Zagallo, już 92-letni, znów znalazł się w szpitalu, tym razem z powodu infekcji dróg moczowych. W piątek lekarze z Barra D'Or Hospital w Rio de Janeiro przekazali najnowsze wiadomości dotyczące stanu zdrowia wybitnego piłkarza i trenera. Informacje są nieco bardziej pozytywne niż dzień wcześniej - stan Zagallo stopniowo się poprawia. Nestor futbolu oddycha samodzielnie i jest z nim pełny kontakt. Stabilny stan Zagallo daje nadzieję na powrót do zdrowia, choć szpital na razie nie chce podawać daty, która mogłaby być terminem wypisania go do domu.