Jan Bednarek w trakcie ostatniego zgrupowania reprezentacji Polski rozegrał jedynie 45 minut w meczu z Portugalią. Do przerwy Biało-Czerwoni remisowali 0:0. W drugiej części gry, po zejściu z powodu urazu naszego stopera, a także również kontuzjowanego Bartosza Bereszyńskiego, wszystko się posypało. Polacy przegrali aż 1:5. W drugim spotkaniu ulegli w ostatnich sekundach Szkocji 1:2 i spadli do dywizji B Ligi Narodów. Brak tych dwóch obrońców był wyraźnie widoczny i niestety okazuje się, że Bednarka na boisku w tym miesiącu już nie zobaczymy.

Kontuzja Jana Bednarka. Są najnowsze informacje o stanie reprezentanta Polski

Szkoleniowiec dodał, że obaj kontuzjowani piłkarze byli "najlepszymi" w tym sezonie i że ich nieobecność co prawda wpłynie na zespół, ale podkreślił też, iż jest to szansa dla innych piłkarzy, którzy będą mieli okazję się wykazać. Słowa Martina wskazują, że powrót Bednarka należy datować na drugi lub trzeci tydzień grudnia. Choć nie jest to najgorszy scenariusz, bo przewidywania były dużo gorsze, to szkoda, że uraz spotkał 28-latka w tak dobrym dla niego momencie.