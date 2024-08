Nowe wątki ws. śmierci byłego piłkarza polskiej ligi. 32-latek został zamordowany?

Karolis Chvedukas pierwsze piłkarskie kroki stawiał w rodzinnym Mariampolu, a po kilku latach wyjechał do Chorwacji, gdzie grał w RNK Split. Później zawodnik grający na pozycji pomocnika przez kilka miesięcy reprezentował barwy Chojniczanki Chojnice występującej wówczas na poziomie I ligi.

Karolis Chvedukas został zamordowany? Są nowe ustalenia

Sprawa była owiana tajemnicą, ale, jak przypomina litewski portal lrytas.lt, już kilka tygodni po śmierci 32-latka pojawiły się informacje, że ten na krótko przed swoim nagłym zgonem wdał się w konflikt - według lokalnych służb, doszło do bójki między kilkoma mężczyznami, w której miał brać udział właśnie Chvedukas.

Prowadzący śledztwo nie dopatrywali się jednak związku między tym zajściem a późniejszą śmiercią 32-latka, dochodzenia nie prowadzono pod kątem morderstwa. Prokuratura Generalna informowała z kolei, że pogłoski o tym, że piłkarz został zamordowany, to spekulacje.

Sprawie postanowił przyjrzeć się bloger Skirmantas Malinauskas, który przejrzał dowody, rozmawiał ze świadkami i ponad rok po śmierci Chvedukasa, powołując się na rozmowę z prawniczką matki zawodnika, ujawnił, że 32-latek nie zmarł z przyczyn naturalnych, a jednemu z uczestników bójki postawiono zarzut zabójstwa. Co więcej, udało się ustalić, że to właśnie podczas bójki byłemu piłkarzowi Chojniczanki pękła aorta, co uznano za bezpośrednią przyczynę śmierci.