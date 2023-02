Dyrektor ds. medycznych klubu Gurbey Kahveci zdementował w środę informacje, zgodnie z którymi Atsu miał zostać wydobyty spod gruzów we wtorek i przetransportowany do szpitala Dortyol, choć mówił o tym m.in. rzecznik klubu

Zaginięcie Christiana Atsu. Prośba o niepodawanie niesprawdzonych informacji

"Proszę was, nie piszcie, że on przeżył, skoro nie macie pewności. Ludzie mają rodziny i nadzieję. Zranienie i ból rosną" - zaapelował trener tureckiego klubu.

"Jak można sobie wyobrazić, to nadal jest bardzo trudny czas dla jego rodziny i robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zlokalizować Christiana. Jeśli tylko pojawią się jakieś nowe informacje, to natychmiast je podamy. Prosimy o uszanowanie prywatności rodzin w tym przejmującym czasie i powstrzymanie się od rozpowszechniania bezpodstawnych wiadomości, ponieważ tylko utrudni to poszukiwania Christiana" - dodał.