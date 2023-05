Krótko po tym, gdy za naszą wschodnią granicą wybuchła wojna, wypowiedziana Ukrainie przez Federację Rosyjską, w państwie agresora cięgi zaczął zbierać Grzegorz Krychowiak. Pomocnik reprezentacji Polski i wówczas FK Krasnodar szybko podjął kroki, które miały prowadzić do wydostania się z klubu, z którym parafował kontrakt do 2024 roku. Mało tego, "Krycha" był posądzony o to, że namawiał także kolegów z zespołu do odejście z Krasnodaru. Nowe światło na sprawę rzuca pomocnik Krasnodaru Aleks Matsukatow, dziś grający na wypożyczeniu w drużynie Akron Togliatti.