Nowe doniesienia ws. Feio po sensacyjnym zwycięstwie. Zaskakujące wieści

Legia Warszawa o tym, co działo się we wrześniu z pewnością chciałaby zapomnieć. Zespół prowadzony przez Goncalo Feio bowiem prezentował się słabo, a wyniki dalekie były od oczekiwań. "Wojskowi" we wrześniu wygrali jedynie z Motorem Lublin, a w pozostałych trzech meczach zdobyli ledwie jeden punkt. Rozczarowanie było tym większe, że Lech Poznań w tym samym momencie prezentował się znakomicie i bardzo wyraźnie wysforował się na prowadzenie w tabeli PKO Ekstraklasy.

