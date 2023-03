Nowa klęska "Barcy" w Europie! Bramka z połowy boiska przekreśliła marzenia

Jeśli trener FC Barcelona Xavi Hernandez może być za coś krytykowany, to z pewnością za wyniki osiągane w europejskich pucharach. W ubiegłym sezonie jego zespół zakończył bowiem grę w Lidze Europy zaledwie na ćwierćfinale, odpadając z Eintrachtem Frankfurt. Wcześniej zaś nie zdołał awansować z grupy w Lidze Mistrzów, ale w tym przypadku należy nadmienić, że były gracz "Blaugrany" przejął klub w zasadzie pod koniec trwania pierwszej fazy rozgrywek.

W bieżącej kampanii nie ma już jednak miejsca na żadne wymówki - "Barca" kolejny raz nie wyszła z grupy w Champions League, a z LE opadła w fazie play-off po dwumeczu z Manchesterem United. Rywale co prawda byli na tym etapie sezonu dosyć rozpędzeni, ale nie zmienia to faktu, że kibice nie mają wielkich powodów do zadowolenia.