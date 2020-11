Kamil Grabara regularnie gra na wypożyczeniu w Aarhus. W 10. kolejce ligi duńskiej jego zespół przegrał 1-3 z Nordsjaelland, a Polak popełnił katastrofalny błąd.

Przed sezonem Grabara został wypożyczony z Liverpoolu do Aarhus. Jest tam podstawowym bramkarzem, ale nie ustrzegł się kilku mniejszych lub większych błędów. Podobnie było w spotkaniu z Nordsjaelland, gdzie Polak był głównym winowajcą trzeciego gola dla rywali.

Już po trzech minutach gospodarze prowadzili 2-0. Przy tych trafieniach Grabara nie miał za wiele do powiedzenia. W 16. minucie kontaktową bramkę zdobył Patrick Mortensen.

Do przerwy Aarhus przegrywało, ale liczyło na wyrównanie. Jednak w 57. minucie wszystkie nadzieje pogrzebał Grabara.

Jeden z zawodników Aarhus wycofał piłkę do Polaka. Napastnik Nordsjaelland Isaac Atanga do końca próbował wywalczyć futbolówkę i naciskał bramkarza. Grabara chciał wybić piłkę, ale trafił w Ghańczyka. Piłka odbiła się tak niefortunnie, że wpadła do bramki.

Po tej wygranej Nordsjaelland zajmuje czwarte miejsce w lidze duńskiej. Aarhus jest czwarte.

