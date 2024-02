Atletico Madryt na kolanach. Bracia Williams na szczycie

Wiara na pewno była jednak u piłkarzy. Szybko została zabita przez fenomenalny w tym sezonie duet braci Williams. Najpierw świetną akcją na skrzydle w 13 minucie spotkania popisał się Nico i dograł idealnie na woleja do swojego brata. Ten złożył się perfekcyjnie i umieścił piłkę w siatce, nie dając Oblakowi większych szans na interwencję . Sytuacja gości z trudnej stała się już wybitnie skomplikowana. Do zwycięstwa potrzebowali bowiem oni w tamtym momencie trzech goli.

Jeśli wtedy była wybitnie skomplikowana, to w 42 minucie pierwszej połowy stała się już prawie niemożliwa. Tym razem kapitalną akcją na skrzydle popisał się starszy z braci - Inaki Williams , który dograł na środek pola karnego do Nico, a ten jedynie "wykonał wyrok" i dopisał drugiego gola dla Athleticu w tym spotkaniu. W tamtym momencie było już 3:0 w dwumeczu dla gospodarzy, którzy musieli już widzieć finał z Mallorcą na horyzoncie, a nic nie wskazywało na ewentualną zmianę scenariusza.

Dwumecz rozstrzygnięty. Athletic w finale!

Druga połowa rozpoczęła się z dużym opóźnieniem, bo problemy zdrowotne miał jeden z kibiców. Na całe szczęście jednak udało się uporać z tymi kłopotami i ruszyliśmy z kolejną partią tego jednostronnego widowiska. W Atletico zmieniło się tyle, że doszło do kilku roszad personalnych już po rozpoczęciu drugiej części pojedynku. Z kolei w Athleticu nie zmieniło się nic. Ciągle to zespół Ernesto Valverde był tym, który na murawie San Mames rozdawał karty i dyktował warunki gry.

Znów kibice nie musieli zbyt długo czekać na gola. Błąd Jana Oblaka przy parowaniu piłki wykorzystał Gorka Guruzeta. Golkiper gości wybił futbolówkę przed siebie, a tam czekał już na nią właśnie 27-letni napastnik. Guruzeta jedynie wbił piłkę do siatki i kolejny raz tego wieczoru wprawił San Mames w ekstazę, powiększając prowadzenie do wyniku 3:0. Takim też wynikiem zakończyło się to spotkanie i Athletic, który wcześniej pokonał FC Barcelonę awansował do finału, gdzie czeka już na niego Mallorca.