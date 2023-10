Noc terroru w Brukseli. Kibice zamknięci na stadionie

Mecz eliminacyjny do Euro 2024 pomiędzy Belgią a Szwecją w Brukseli został - ze względów bezpieczeństwa - przerwany po 45 minutach. Powodem były śmiertelne strzały w pobliżu stadionu. Zginęło dwóch kibiców szwedzkiej drużyny. Tło krwawej zbrodni nie jest do końca jasne. Napastnik zginął w obławie belgijskiej policji. Kibice czekali wiele godzin na to, by opuścić stadion.