No i zaczęły się schody

Problemy w defensywie Legii

Ale wróćmy do Legii, bo jest jedna powtarzalna cecha tej drużyny w kwalifikacjach - bardzo nieszczelna i niestabilna defensywa. Już w meczach z poprzednim rywalem (Ordabasami Szymkent) piłkarze z Łazienkowskiej sami prosili się o problemy. Rywal był jednak na tyle słaby, że udało się legionistom prześlizgnąć do kolejnej rundy. Z Austrią Wiedeń już tak łatwo nie było i Legia jedzie na rewanż z nożem na gardle. Nie jest na straconej pozycji, bo tkwią w niej rezerwy wystarczające, by nawet na wyjeździe przechylić losy awansu na własną korzyść, ale nie ma już marginesu na żadne błędy. Po pierwszej połowie myślałem, że trener zareaguje i szybciej dokona zmian. Chodzi mi zwłaszcza o wprowadzenie znajdującego się w wysokiej formie Ernesta Muciego i zastąpienie Marca Guala, który zapewne da jeszcze sporo nowej drużynie, ale jeszcze nie pokazuje formy predestynującej go do wychodzenia w pierwszej jedenastce. Uważam też, że dużą stratą była kontuzja Radovana Pankova, bo od początku widać, że jest to zawodnik, który wniesie do Legii dobrą jakość.