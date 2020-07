Niższe ligi piłkarskie w czasie pandemii. Niektórzy nie grali od listopada!

Niektórzy nie grali oficjalnego meczu od listopada. Jedni uniknęli spadku, inni nie awansowali. Jednych dotknęły problemy finansowe, ktoś zakontraktował byłego reprezentanta Polski. Choć teraz już wszyscy szykują się do nowego sezonu, to futbol w niższych klasach ma wiele barw i odcieni.

Dyrektor czwartoligowej Lechii Dzierżoniów Adam Bagiński przyznał, że czas pandemii nie był dla klubu łatwy.

"Nigdy wcześniej w takiej sytuacji nie byliśmy i musieliśmy na bieżąco się uczyć. Jeżeli powiem, że wszystko było ok, to bym skłamał, ale poradziliśmy sobie. I nie ma co narzekać, bo każdy był w takiej samej sytuacji. Teraz już normalnie trenujemy, jak to było przed pandemią. Dotyczy to pierwszego zespołu, jak i grup młodzieżowych. Rozgrywamy już sparingi i robimy wszystko pod kątem startu nowego sezonu, który rusza już 1 sierpnia" - powiedział.

Prezes Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej Andrzej Padewski wskazał, że łatwo nie było, bo sytuacja bezprecedensowa.

"Mieliśmy w tym czasie trzy wideokonferencje, podczas których pomagaliśmy klubom rozwiązywać pojawiające problemy, które były bardzo różne. Chodziło m.in o interpretację rozporządzeń, czy można trenować, kiedy można, itp. Zwróciliśmy się też do gmin z prośbą, aby środki finansowe, które kluby dostały na opłatę sędziów, przejazdy drużyny, w wypadku, kiedy liga nie gra, mogły zostać wydane np. na remont szatni czy zakup sprzętu. Ligi nie grały, ale to nie był czas zupełnego +nicnierobienia+" - wskazał.

Okazuje się, że kryzys wywołany pandemią koronawirusa nie dotknął wszystkich. Wieczysta Kraków, występująca na co dzień w krakowskiej klasie rozgrywkowej (6. poziom rozgrywkowy), wzbudziła niedawno zainteresowanie kibiców w całej Polsce. Stało się to za sprawą podpisania kontraktu z 44-krotnym reprezentantem Polski - Sławomirem Peszką.

Tak spektakularny transfer był możliwy dzięki zaangażowaniu się w krakowski klub właściciela sieci aptek - Wojciecha Kwietnia, który jeszcze nie tak dawno przymierzał się do przejęcia Wisły Kraków. Za jego sprawą do Wieczystej już wcześniej trafili piłkarze z ekstraklasową przeszłością, jak bramkarz Michał Miśkiewicz czy skrzydłowy Emmanuel Kumah.

W lutym drużyna przygotowywała się do sezonu na obozie w Turcji. Wieczysta ma już za sobą rywalizacje w Pucharze Polski na szczeblu okręgu (w finale przegrała po karnych z Podhalem Nowy Targ), cały czas rozgrywa też sparingi. Ostatnio pokonała 4-1 klub Łukasza Piszczka - LKS Goczałkowice-Zdrój, który niedawno wywalczył awans do 3. ligi.