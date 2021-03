Nina Patalon poprowadzi piłkarską reprezentację Polski kobiet w kwietniowych towarzyskich meczach z Węgrami i Szwecją - poinformował w piątek PZPN. Kilka dni wcześniej posadę selekcjonera stracił Miłosz Stępiński.

Patalon jest trenerką kobiecej kadry U-19. Jeśli złożona sytuacja związana z pandemią koronawirusa pozwoli, Polki zagrają z Węgierkami 9 kwietnia w Felcsut, a cztery dni później podejmą Szwedki na stadionie Widzewa Łódź.

Stępiński oddał się do dyspozycji zarządu PZPN po zakończeniu bez awansu eliminacji do mistrzostw Europy, a władze federacji zadecydowały się poszukać jego następcy. Pracował z piłkarkami od lipca 2016, kiedy zastąpił Wojciecha Basiuka, w momencie gdy Polki straciły szansę na awans do ME.

Biało-czerwone 23 lutego przegrały na wyjeździe z Hiszpanią 0:3 w swoim ostatnim meczu grupowym eliminacji. Tylko zwycięstwo dawało im możliwość gry w barażach o finały. Ostatecznie zajęły trzecie miejsce w grupie, za Hiszpankami i Czeszkami, wyprzedzając Mołdawię i Azerbejdżan.