Nina Patalon: Čeferin miał rację! Inwestujmy w piłkę kobiet, póki jest tanio

Trener Nina Patalon o 18 miesiącach pracy z reprezentacją Polski

Michał Białoński, Interia: Półtora roku pracy z reprezentacją Polski za panią. W przebudowie kadry przed Euro 2025 siedem meczów pani wygrała, trzy zremisowała, przy siedmiu porażkach. Nie udało się wywalczyć historycznego awansu na MŚ.

Nina Patalon, selekcjonerka reprezentacji Polski kobiet: Na pewno to był bardzo ważny czas dla nas. Bilans meczów postrzegam inaczej. Dla mnie istotne są te o punkty. Wszystko inne było w ramach przygotowań. Wiadomo, że doszło do zmiany generacji piłkarek. Zarówno w szerokiej kadrze, jak i w wyjściowej jedenastce pojawiły się nowe twarze. To był czas na tę przebudowę właśnie i na zmianę stylu.

Jeśli ktoś patrzy wnikliwie, to nasza reprezentacja właściwie w każdym meczu strzela bramki i ten ofensywny styl został zaszczepiony. W powołaniach szukaliśmy zawodniczek z ofensywnym DNA. Nina Patalon

Podejmowaliśmy też próby konfrontacji z ekipami wyżej notowanymi bez asekuracji. Chcieliśmy w ten sposób poznać odpowiedzi na pytania odnośnie tego, w którym kierunku trzeba się rozwijać i wzmacniać, a w pewnych obszarach tuszować mankamenty, które są i na poziomie seniorskim nie znikną.

Dlatego na tym etapie ważna była diagnoza, aby już w drugim kroku być przygotowanym na potencjał rywali, ich możliwości.

To, co nas cieszy, to fakt, że wiele obszarów dotyczących drużyny i jej otoczenia zostało sprofesjonalizowanych. Mamy stworzone dobre środowisko rozwoju. Wiadomo, że ktoś może powiedzieć, że - jak zawsze - skończyliśmy kwalifikacje do MŚ na trzecim miejscu. Natomiast w grupie sześciozespołowej, gdzie mamy sześć zwycięstw, dwa remisy i dwie porażki, z czego tylko jedna wyraźna.

0-4 w Belgii.

- Ta druga z Norwegią nastąpiła wobec naszego osłabienia kadrowego. Nie mogła wystąpić Dominika Grabowska, a Ewa Pajor nie była jeszcze gotowa do gry. Czasu podczas kwalifikacji do MŚ na pewno nie zmarnowaliśmy. Sprawdziliśmy 48 nazwisk, z czego duża grupa miała okazję grać w wyjściowej "jedenastce".

Co było problemem?

- Kontuzje, które nas trapiły na każdym etapie. Jedyny mecz, jaki zagrałyśmy w optymalnym składzie, to ten pierwszy z 13 kwietnia 2021 r., przeciw Szwecji. Później w wielu momentach musieliśmy sobie radzić, zwłaszcza z kontuzjami. Mamy dość dobre rozbudowaną pomoc, w kwestii ubezpieczeń zawodniczek. Jest też możliwość diagnostyki i dwóch trenerów przygotowania motorycznego, fizjoterapeutów, którzy zdrowie zawodniczek również nadzorują i współpracują z klubami. Wszystko po to, aby zoptymalizować pracę zmniejszyć dni na zmaganie się z kontuzjami.

Najlepsze piłkarki są mocno eksploatowane, co nie zmienia faktu, że z optymizmem patrzymy na przyszłość: mamy trzon drużyny, a zaplecze wyjściowej "11" jest na coraz wyższym poziomie, więc rywalizacja o miejsce w składzie będzie coraz większa.

Nina Patalon o Katarzynie Kiedrzynek

Faktycznie kontuzje was prześladowały, bo dwie największe gwiazdy polskiej piłki kobiecej Kasia Kiedrzynek i Ewa Pajor grały niewiele, bądź wcale. Czy pod nieobecność Kasi ułożyła pani nową hierarchię w bramce, czy liczy jednak na jej powrót do formy?

Kasia nie zagrała w żadnym meczu kwalifikacji do MŚ. Z drugiej strony jest to piłkarka światowego formatu. Wszystko zależy od niej: jak i kiedy wróci do grania. Miejsce w składzie dla niej będzie. To na tyle ambitna postać, światowy format pod względem umiejętności i potencjału, więc nie wyobrażam sobie, żeby ona nie była gotowa. Jej przerwa w grze wynosi już prawie dwa lata. Ma sporo do nadrobienia, ale znając jej potencjał i charakter, jestem przekonana, że ona podejmie próbę powrotu na top, bo to topowa bramkarka. Nina Patalon

Karolina Klabis, Ania Szymańska i Kinga Szemik rywalizowały o miejsce pod nieobecność Kasi. Trzeba powiedzieć, że ten wymuszony model był bardzo skuteczny. W meczach, w których potrzebowaliśmy bramkarki sprawnej, dobrze poruszającej się na linii, to świetnie radziła sobie Karolina. Jeżeli trzeba było ratować sytuację doświadczeniem, to była gotowa Ania, która otrzymała dowołanie. Zawsze była przygotowana, w optymalnej dyspozycji. Rywalizację wzmacniała "siła spokoju" Kinga.

W rocznikach 2001-2003 mamy też grupę utalentowanych bramkarek, więc przyjęliśmy taki model pracy, że na każde zgrupowanie przyjeżdża jakaś młodsza zawodniczka, by mogła się rozwijać przy starszych koleżankach.

Nina Patalon o podróżach na mecze. Tanie linie są już przeszłością

Powiedziała pani, że pracujecie w profesjonalny środowisku. Dotyczy to także logistyki? Pamiętamy niemałą aferę sprzed kilku lat, gdy żeńska reprezentacja podróżowała na mecz tanimi liniami, z niemałymi perypetiami, bo PZPN postanowił zaoszczędzić.

- Jeżeli chodzi o podróże na mecze i zgrupowania, to w 2019 roku zostały wprowadzone standardy, które pokazują, że jesteśmy jednak pierwszą reprezentacją. Ja sobie nie wyobrażam, żeby na mecze o punkty nie lecieć czarterem i tak się dzieje.

Dyskusyjne są czasami wyloty na zgrupowania, które mamy poza krajem, a zdecydowana większość piłkarek podąża na nie z klubów zagranicznych. Loty do miejsca do celowego wyglądają różnie, w zależności od kraju, z jakiego zawodniczki startują.

Natomiast nie musimy się obawiać, że nie dolecimy na czas, albo że podróż będzie niebezpieczna, czy nie będziemy zabezpieczone przed infekcjami i innymi problemami.

Zarówno co do podróży na mecze, jak i organizacji zgrupowań, w PZPN-ie zostały wprowadzone standardy. Oczywiście, jest sporo rzeczy jeszcze do poprawy. My jesteśmy ambitni i nie chcemy spoczywać na minimum. Trzeba się rozwijać i podnosić te standardy. Jesteśmy na dobrej drodze, aby wszystko sprofesjonalizować, począwszy od spraw organizacyjnych, przez kwestię współpracy z zawodniczkami, zapewnienie specjalistów w sztabie itd. Te wszystkie rzeczy się dzieją, na zasadzie krok po kroku, ale śmiało można powiedzieć, że pełna profesjonalizacja następuje.

W Polsce coraz więcej klubów, także tych czołowych, pozakładało sekcje kobiece. Za kilka lat będzie większa konkurencja o miejsce w kadrze?

- Naszym głównym celem jest też rozwój i poprawa poziomu rozgrywek krajowych. Powstał Departament Piłki Kobiecej, który wkrótce będzie wprowadzał nową strategię. Jej kształt jest właśnie finalizowany i w listopadzie prawdopodobnie ujrzy światło dzienne.

Wejście do piłki marek męskich i support od strony Ekstraklasy jest czymś koniecznym. Jeżeli spojrzymy za granicę, to nie jest przypadek, że we Włoszech, Niemczech, Francji, Anglii, Belgii, Holandii, Hiszpański wszyscy mają sekcje kobiece.

Szef UEFA Alekander Čeferin trafił w punkt, mówiąc, że warto inwestować w piłkę nożną kobiecą, dopóki jest tak tania. Kluby męskie muszą mieć tego świadomość, że można posiąść świetny produkt za niewielkie pieniądze. Innymi słowy, można awansować, stosunkowo tanio, do fazy grupowej Ligi Mistrzyń i wiele na tym zyskać od strony marketingowej, społecznej i kulturowej. Natomiast trzeba to zrobić teraz. Później będzie znacznie za późno i wszyscy nas wyprzedzą. Nina Patalon

W rozwoju piłki kobiecej my dzisiaj nie możemy iść, my musimy biec, tak jak biegnie świat. Liczę na to, że wszystkie męskie kluby włączą się do akcji. TO pomoże. PZPN wspiera i będzie wspierał wszystkie kluby z bogatą tradycją piłki kobiecej, jakie mamy w Polsce. Ważne, by one podtrzymywały tradycje. Natomiast do wykonania skokowego postępu i podniesienia poziomu, jest konieczne zaangażowanie wszystkich męskich marek. Bez tego piłka klubowa może nam bardzo uciec.

Rozmawiał: Michał Białoński, Interia

Zdjęcie Katarzyna Kiedrzynek podczas ćwierćfinału Ligi Mistrzów 31 marca 2021 r., gdy jej Wolfsburg przegrał z Chelsea 0-1 / AFP