Nikt nawet nie przypuszczał. Jest poruszający wpis Bońka. "W naszej pamięci na zawsze"

Roberto Mancini objął reprezentację Włoch w 2018 roku. Trzy lata później doprowadził ją do tytułu mistrza Europy. Brak awansu do finałów MŚ w Katarze był gigantyczną sensacją, ale nic nie wskazywało, by w najbliższym czasie miało dojść do zamiany na stanowisku szefa "Squadra Azzurra".