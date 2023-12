Niewyobrażalny skandal, mecz Polaka odwołany. Stadion był pełny, odegrano nawet hymn

Mecz o Superpuchar Turcji doczekał się niebywałego finału i to jeszcze... przed rozpoczęciem gry. Zaplanowane w Rijadzie starcie między Galatasaray i Fenerbahce nie doszło do skutku z powodu politycznego klinczu. W efekcie obie ekipy opuściły stadion i wróciły do hotelu. A niedługo potem udały się w drogę powrotną do Stambułu. Wśród niedoszłych uczestników spotkania był reprezentant Polski, Sebastian Szymański.