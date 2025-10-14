Jan Urban od lat jest gwiazdą nie tylko w Polsce, ale również w Hiszpanii. Polak to wciąż przecież czwarty najlepszy strzelec w historii Osasuny. Mało kto wie, że obecny selekcjoner reprezentacji Polski ma starszego brata, któremu, być może, zawdzięcza piłkarską karierę.

"To ja go trochę wciągnąłem w piłkę"

Jan Urban oraz jego brat, Krzysztof są wychowankami Victorii Jaworzno. Drugi z rodzeństwa jest dwa lata starszy, jednak to młodszy zrobił większą karierę zarówno piłkarską, jak i trenerską. Jan Urban może jednak zawdzięczać początki Krzysztofowi.

- To ja go trochę wciągnąłem w piłkę. Jak skończyliśmy ósmą klasę, to nauczyciel wybrał piątkę najlepszych uczniów i zaprowadził nas na trening Victorii Jaworzno. Brat za dwa lata skończył podstawówkę i też chciał spróbować. Zapytał się mnie wtedy, do kogo ma iść, żeby też mógł chodzić na treningi do Victorii - opowiadał Krzysztof Urban WP SportowymFaktom.

Skończyło się tak, że bracia Urban przez kilka lat wspólnie trenowali. Krzysztof wspomniał w tej samej rozmowie, że w związku z ówczesnymi przepisami w okręgówce Jan miał szczęście. Dzięki temu został wkrótce zauważony przez Zagłębie Sosnowiec.

- Mojemu bratu całe życie dopisuje szczęście. Były przepisy w okręgówce, które promowały grę juniorów, musiało ich być przynajmniej dwóch na boisku. Janek grywał w ataku, na skrzydle i często dostawał szanse - wspominał brat selekcjonera reprezentacji Polski.

Po czterech latach, które Jan Urban spędził w Zagłębiu, przyszło zainteresowanie z Górnika Zabrze. Tam, w ciągu czterech lat zgarnął z klubem trzy mistrzostwa Polski. Później zakontraktowała go Osasuna Pampeluna, gdzie napisał chyba najpiękniejszą historię w swojej piłkarskiej karierze. Do dziś hiszpańscy kibice wspominają legendę Polaka.

Kontuzje przerwały karierę brata Jana Urbana. Sam jednak wyrządził mu "najpoważniejszy uraz"

Krzysztof Urban również grał w piłkę nożną, jednak na niższych szczeblach. Być może osiągnąłby więcej, gdyby nie kontuzje. Brat Jana miał problemy z kolanami. To zmusiło go do podjęcia się pracy jako górnik, a w piłkę mógł grać wówczas tylko amatorsko. Jak przyznał sam Krzysztof, grał aż do 45. roku życia. W rozmowie z WP SportowymiFaktami zdradził też, że po karierze piłkarskiej, jako trener mógł osiągnąć więcej.

- Trochę za późno chyba zacząłem robić papiery na trenera, wcześniej nigdy o tym nie myślałem. Mogłem jeszcze zrobić kursy, jak byłem zawodnikiem, może też trenowałbym wtedy w wyższych ligach - tłumaczył Krzysztof Urban.

W 2004 roku Jan Urban porozmawiał z serwisem Sport.pl. Tam opowiedział m.in. o tym, jak jego starszy brat wywołał u niego, jak czytamy, "najpoważniejszy uraz".

Wjechał mi korkami w śródstopie tak, że zobaczyłem gwiazdy. Długo nie mogłem stanąć na tę nogę

Krzysztof Urban był szkoleniowcem takich klubów, jak: Victoria Jaworzno, Arka Babice czy Zgoda Bielszowice Ruda Śląska. Jeszcze w 2015 roku rozpoczął pracę w Wiśle Jankowice, występującej wówczas w A-klasie. Kolejne losy brata Jana Urbana pozostają nieznane.

Krzysztof Urban Pawel Jedrusik Newspix.pl

Jan Urban Lukasz Gdak East News

Jan Urban Adam Burakowski East News