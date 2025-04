Niewiarygodny wyczyn Krzysztofa Piątka. Polak już przeszedł do historii

Niestety ostatnie mecze to jednak pasmo strzeleckiej niemocy 29-letniego napastnika, który mimo regularnych występów nie potrafił znaleźć drogi do siatki rywali. Konsekwencją takiego impasu była utrata pozycji króla strzelców ligi tureckiej na rzecz zawodnika Galatasaray Victora Osimhena, który na chwilę obecną ma na swoim koncie o jedną zdobycz bramkową więcej niż Piątek. Do końca sezonu tureckiej ekstraklasy wciąż pozostało jednak kilka kolejek, co daje Piątkowi szansę na wyprzedzenie nigeryjskiego napastnika. Ostatnie zwycięskie trafienie z rzutu karnego w meczu przeciwko Konyasporowi nie tylko przybliżyło go do tego celu, ale również pozwoliło zapisać się Polakowi na kartach historii klubu ze Stambułu.