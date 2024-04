Arabia Saudyjska w ostatnich latach mocno zaangażowała się w promocję piłki nożnej. Po mistrzostwach świata w Katarze w 2022 roku swoją karierę na Bliskim Wschodzie rozpoczął jeden z najpopularniejszych obecnie zawodników na świecie - Cristiano Ronaldo . Utytułowany reprezentant Portugalii na początku 2023 roku dołączył do klubu Al-Nassr i to za jakie pieniądze! 39-latek pławi się z rodziną w luksusach. "CR7" ma zarabiać w zespole aż 17 milionów euro miesięcznie. Nie on jedyny dał się skusić saudyjskim działaczom.

Ogromne bogactwo Neymara na Bliskim Wschodzie. O Roberta Lewandowskiego też zabiegano

W ubiegłym roku zagraniczne media doniosły, że Brazylijczyk Neymar postanowił opuścić Europę. Gwiazdor futbolu przyjął lukratywną ofertę i przeszedł z francuskiego Paris Saint-Germain do Al-Hilal . Sportowiec w ciągu dwóch lat ma zainkasować aż 320 mln euro. Mało tego, zawodnik otrzymał od nowych pracodawców także prywatny odrzutowiec do dyspozycji, posiadłość z wykwalifikowaną obsługą, oraz dodatkową premię w wysokości 80 tys. euro za każdy wygrany mecz jego drużyny podczas trwania kontraktu.

Co ciekawe, na ustach tamtejszych działaczy znalazł się również kapitan reprezentacji Polski - Robert Lewandowski . Obecny zespół naszego rodaka FC Barcelona otrzymał ofertę za gracza prosto z Arabii Saudyjskiej. Jak wiemy, do transferu jednak ostatecznie nie doszło.

Kosmos! Co za wynik drużyny Neymara. Ale to nie jego zespół notuje rekordowe występy

I co ciekawe, choć Saudyjczycy próbują namawiać do gry w swoich klubach gwiazdy futbolu, to jednak rekord należy do ekipy, która raczej nie dysponuje takimi bogatymi ofertami.