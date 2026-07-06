Niewiarygodne plany Rosjan. Chcą finału od UEFA. "Dwa-trzy lata"

Inwazja Rosji na Ukrainę rozpoczęła się w drugiej połowie lutego 2022 roku. Plan Rosjan zakładał szybkie działania, a wojna trwa już ponad cztery lata. Wobec tego rosyjska federacja piłkarska pozostaje zawieszona w prawach członkowskich w ramach zarówno UEFA jak i FIFA.

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Rosyjskie kluby nie grają w międzynarodowych rozgrywkach, a rosyjska reprezentacja nie może rywalizować na mundialach czy mistrzostwach Europy. Coraz częściej słychać jednak głosy, że taki stan rzeczy miałby się zmienić na korzyść Rosjan, którzy zakulisowo walczą o powrót na arenę międzynarodową.

Niewiarygodne plany Rosjan. Chcą finału Ligi Mistrzów

Jak na razie to nieoficjalne plotki i doniesienia, ale zdaje się, że Rosjanie snują "mocarstwowe" plany w kontekście tego, co miałoby się wydarzyć już po ich "odwieszeniu". O szczegółach całej operacji rozpisują się dziennikarze rosyjskiego portalu sportowego "sport.ru".

Dziennikarze powołują się na słowa Aleksandra Diukowa. "Diukow niespodziewanie ogłosił, że Rosja natychmiast otrzyma prawo do organizacji finału Ligi Mistrzów UEFA oraz Superpucharu UEFA po zniesieniu sankcji. Według niego turnieje te są już uwzględnione we wstępnym harmonogramie UEFA" - czytamy.

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"Wskazano nawet konkretne miasta: Petersburg jako gospodarza finału Ligi Mistrzów oraz Kazań dla meczu o Superpuchar Europy pomiędzy zwycięzcami Ligi Mistrzów i Ligi Europy. Gdy tylko sytuacja polityczna pozwoli Komitetowi Wykonawczemu UEFA przywrócić RFU pełne członkostwo, Rosja automatycznie wróci do grona kandydatów na gospodarza przyszłych finałów" - dodano.

"Słów Aleksandra Diukowa nie należy traktować jako gwarancji, że finał Ligi Mistrzów odbędzie się w Petersburgu w ciągu najbliższych dwóch lub trzech lat, lecz raczej jako deklarację strategicznych zamiarów" - podsumowano cały wywód na temat gotowości Rosjan do organizacji finałów.

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