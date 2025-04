Niewiarygodna wpadka w hicie Ligi Mistrzów. Piłkarze nie mogli opanować emocji [WIDEO]

Rewanżowe starcie Ligi Mistrzów między PSG a Aston Villą, to jedno ze spotkań, które wzbudzało duże zainteresowanie fanów światowej piłki nożnej. Choć drużyna z Paryża zaczynała to starcie z wyraźną zaliczką, to historia ich występów w ramach najważniejszych europejskich rozgrywek udowadnia, że potrafili oni przedwcześnie odpadać z tychże rozgrywek w bardziej korzystnych okolicznościach. Niezaprzeczalnym atutem angielskiej drużyny był także fakt, że spotkanie z 15 kwietnia rozegrane zostało na Villa Park.

