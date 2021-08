Piłkarze Sampdorii w pierwszej rundzie rozgrywek Coppa Italia mierzyli się z Alessandrią. Starcie o wiele lepiej rozpoczęło się dla ekipy niżej notowanych gości. W 8. minucie meczu Federico Casarini dograł do Riccardo Chiarelly, który popisał się efektownym strzałem zza pola karnego i umieścił futbolówkę w bramce.



Ekipa z Piemontu błyskawicznie ruszyła do ataku, jednak kolejną groźną sytuację stworzyli sobie gospodarze. W 15. minucie Jakub Jankto uderzył piłkę i ta odbiła się od poprzeczki.



Spotkanie stało na dobrym poziomie i błyskawicznie zdecydowali się odpowiedzieć goście. Alessandria ponownie postraszyła Sampdorię strzałem z dystansu. Próbował Andrea Beghetto, ale tym razem piłka nie znalazła drogi do bramki.



Zawodnicy Roberto D'Aversy odpowiedzieli błyskawicznie. Manolo Gabbiadini dograł piłkę w pole karne, gdzie w bardzo efektowny sposób - piętą kopnął ją Fabio Quagliarella i doprowadził do wyrównania.



Radość "Dorii" nie trwała jednak zbyt długo. Tuż przed zakończeniem pierwszej części gry Andrea Arrighini wpadł w pole karne, minął Jeisona Murillo i został sfaulowany przez Bartosza Bereszyńskiego. Do wykonania "jedenastki" podszedł Simone Corazza i zamienił stały fragment na gola.



Po przerwie za odrabianie strat wzięli się gospodarze i trzeba przyznać, że szybko dopięli swego. W 47. minucie Gabbiadini wykorzystał błąd linii defensywy Alessandrii i pewnie dopełnił formalności.



Niespełna pięć minut później Antonio Candreva posłał piłkę w pole karne, a Morten Thorsby głową umieścił ją w bramce.



Obie ekipy miały swoje szanse również w końcówce meczu. Dwukrotnie próbował Francesco Orlando, jednak nie udało mu się wpakować piłki do bramki.



Sytuację ekipy gości pogorszył w 84. minucie Simone Benedetti. Włoch obejrzał drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartkę, przez którą musiał opuścić plac gry.



Pozostałe mecze:

W drugim meczu rozegranym o tej samej porze Salernitana pokonała Regginę 2-0 po bramkach Federico Bonazzoliego. W składzie ekipy gości cały mecz rozegrał Thiago Cionek. Na ławce drużyny z Salerno był natomiast Paweł Jaroszyński.



Wcześniej niespodziewania Bologna przegrała z Ternaną 4-5. W bramce gospodarzy grał Łukasz Skorupski. Crotone wyeliminowało Brescię, w której 86 minut na placu gry spędził Filip Jagiełło.



Włochy - Puchar Włoch

2021-08-16 21:00 | Stadion: Stadio Comunale Luigi Ferraris | Arbiter: Andrea Colombo Sampdoria Genua US Alessandria Calcio 1912 3 2 DO PRZERWY 1-2 F. Quagliarella 28' M. Gabbiadini 47' M. Thorsby 52' R. Chiarello 8' S. Corazza 45'

3 2 Sampdoria Genua US Alessandria Calcio 1912 Audero Mulyadi Bereszyński Murillo Cerón Chabot Augello Thorsby Candreva Jankto Ekdal Gabbiadini Quagliarella Pisseri Mustacchio Mora Parodi Beghetto Benedetti Casarini Chiarello Arrighini Ba Corazza SKŁADY Sampdoria Genua US Alessandria Calcio 1912 Emil Audero Mulyadi Matteo Pisseri Bartosz Bereszyński 82′ 82′ Mattia Mustacchio 72′ 72′ 84′ 84′ Jeison Fabián Murillo Cerón Christian Mora 89′ 89′ Julian Chabot Luca Parodi Tommaso Augello Andrea Beghetto 52′ 52′ Morten Thorsby 65′ 65′ 84′ 84′ Simone Benedetti Antonio Candreva 42′ 42′ 61′ 61′ Federico Casarini 53′ 53′ Jakub Jankto 8′ 8′ 62′ 62′ Riccardo Chiarello 64′ 64′ Albin Ekdal 82′ 82′ Andrea Arrighini 47′ 47′ 84′ 84′ Manolo Gabbiadini 23′ 23′ Abou-Malal Ba 28′ 28′ 63′ 63′ Fabio Quagliarella 45′ (k.) 45′ (k.) 86′ 86′ Simone Corazza REZERWOWI Wladimiro Falcone Lorenzo Crisanto Nicola Ravaglia Alessandro Russo Omar Colley Edoardo Blondett 84′ 84′ Fabio Depaoli 86′ 86′ Matteo Di Gennaro Alex Ferrari 82′ 82′ Edoardo Pierozzi Nicola Murru 61′ 61′ Francesco Giorno 64′ 64′ Kristoffer Askildsen Speranza 53′ 53′ Mikkel Krogh Damsgaard Umberto Eusepi Valerio Verre 82′ 82′ Aristidi Kolaj 84′ 84′ Gianluca Caprari 62′ 62′ Francesco Orlando 63′ 63′ Ernesto Torregrossa M. Ghiozzi

STATYSTYKI Sampdoria Genua US Alessandria Calcio 1912 3 2 Posiadanie piłki 56,1% 43,9% Strzały 22 12 Strzały na bramkę 9 6 Rzuty rożne 7 3 Faule 19 13 Spalone 4 1