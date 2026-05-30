Nietypowa prośba Marciniaka do UEFA. To się nie zdarza. Padła zgoda

Gdy Szymon Marciniak nie pojawiał się na boisku w pierwszych pięciu kolejkach PKO Ekstraklasy w rundzie wiosennej, kibice zaczęli zastanawiać się, czy wszystko jest w porządku. Polski arbiter pracował jedynie na wozie VAR. Na murawie ponownie zobaczyliśmy go 7 marca na meczu łódzkiego Widzewa z Lechem Poznań (2:1). Wtedy wyjaśnił się powód dość długiej nieobecności na stadionach.

- Miałem w grudniu operację po meczu Pucharu Polski na Piaście Gliwice (z "Kolejorzem" 03.12. - red.). Na drugi dzień zostałem w Katowicach i była operacja. Musiałem troszkę obciąć kości, może to brzmi brzydko i poważnie, ale rzeczywiście zabieg był poważny - powiedział Tomaszowi Witasowi ze stacji Canal+ Sport.

Wiosną ostatecznie poprowadził osiem spotkań naszej ligi. Pojawił się także na arenie europejskiej. Gwizdał w konfrontacji 1/8 finału Ligi Europy pomiędzy Panathinaikosem a Realem Betis. Był też przewidziany na starcie Liverpoolu z Galatasaray w Champions League. Uraz wykluczył go w ostatniej chwili, ale na szczęście nie był powiązany z poprzednimi problemami. W rolę głównego wcielił się Paweł Raczkowski.

Listkiewicz ujawnił to ws. Marciniaka i UEFA. W tle mundial.

Marciniak szybko wrócił do pełni zdrowia i formy, ale nie widzieliśmy go w najważniejszych fazach Ligi Mistrzów czy LE. Jak się okazuje, sam skontaktował się z UEFA, by odpuściła mu tym razem powołania do obsad tychże. Ujawnił to w rozmowie z Weszło.com Michał Listkiewicz.

Szymon przez pół roku zmagał się z ciężką kontuzją, rehabilitował się. Chciał być w jak najlepszej formie na mistrzostwa świata i swój cel osiągnął. Dlatego m. in. nie prowadził półfinałów czy finałów w europejskich pucharach. Nie chciał ryzykować. Szymon sam poprosił ludzi z UEFA, żeby dali mu odpocząć od wielkich spotkań

- W Polsce natomiast prowadził mecze, które nie wymagały maksa, jeśli chodzi o bieganie. Wiedział, że sobie poradzi, będąc gotowym nawet na 80 procent. A teraz leci w pełni sprawny na mistrzostwa świata - dodał były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, arbiter asystent finału MŚ 1990.

Na czempionacie globu w zespole Marciniaka znajdą się Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik. 45-latek był już na dwóch poprzednich MŚ.

