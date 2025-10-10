Reprezentacja Rosji wciąż zostaje wykluczona z gry w oficjalnych rozgrywkach spod szyldu FIFA i UEFA. To efekt zbrojnej napaści na Ukrainę 24 lutego 2022 roku. Od tamtej pory kadrze Sbornej pozostaje rozgrywanie meczów towarzyskich z państwami, które się na to zgodzą.

Takich jednak nie brakuje. Tylko w tym roku Rosja rozegrała już sześć sparingów i radzi sobie naprawdę dobrze. W marcu Rosjanie pokonali Grenadę oraz Zambię, w obu przypadkach strzelając pięć goli i nie tracąc żadnego. Później czerwcowy remis z Nigerią 1:1 oraz wygrana z Białorusią 4:1. Następnie, we wrześniu podopieczni Walerija Karpina zremisowali bezbramkowo z Jordanią oraz wygrali z Katarem 4:1.

Rosja zagrała z uczestnikiem MŚ 2026. Wynik zaskoczył, media aż huczą

Dziś, 10 października reprezentacja Rosji rozegrała towarzyski mecz z kadrą Iranu. Do spotkania doszło w Wołgogradzie. W 22. minucie wynik spotkania otworzył Dmitrij Worobjow. Jak informuje rosyjski serwis sports.ru, to debiutanckie trafienie tego piłkarza w kadrze narodowej. Potrzebował na to zaledwie trzech meczów.

W 48. minucie Iran doprowadził do wyrównania. Amirhossein Hosseinzadeh pokonał bramkarza rywali. Jednak w 70. minucie Aleksiej Batrakow wyprowadził Rosjan na ponowne prowadzenie. Popisał się urokliwym strzałem zza pola karnego. Tej przewagi już nie oddali do końca. Wygrana z uczestnikiem przyszłorocznych mistrzostw świata stała się faktem.

Po tym meczu rosyjskie media oszalały. W serwisie championat.com czytamy, że "reprezentacja Rosji przedłużyła serię meczów bez porażki do 20". Kiedy jednak spojrzymy na ostatnie spotkania, widzimy, że 17 meczów wcześniej Rosjanie przegrali z kadrą Egiptu U23. Jak jednak czytamy w serwisie sports.ru, nie wszyscy uważają ten mecz za oficjalny, z racji na grę mieszanym składem. Podobne uzasadnienie czytamy zresztą na stronie championat.com.

Ponadto, rosyjscy dziennikarze szczycą się tym, że po raz pierwszy w historii ich piłkarzom udało się pokonać reprezentację Iranu. Do tej pory rozegrali cztery bezpośrednie pojedynki. Teraz bilans tych spotkań jest następujący: jedno zwycięstwo Iranu, dwa remisy i jedno zwycięstwo Rosji.

Reprezentacja Sbornej rozegra w tym roku jeszcze trzy mecze. Najbliższy, z Boliwią, odbędzie się 14 października w Moskwie. Natomiast w listopadzie dojdzie do starć z Peru i Chile. W każdym przypadku gospodarzami będą Rosjanie.

