Niespodziewany problem Pietuszewskiego, FC Porto stawia weto. Termin przełożony

Pietuszewski przedstawiany był zawsze jako pilny uczeń. Od tego roku jest absolwentem Szkoły Mistrzostwa Sportowego Jagiellonia. W tym roku, mimo że grał już dla FC Porto, wciąż starał się nadrabia szkolne zaległości i ostatecznie mógł przystąpić do matury. Egzaminy jednak jeszcze się dla niego nie skończyły.

Oskar Pietuszewski potrzebował pomocy. FC Porto się nie zgodziło

Dla Oskara Pietuszewskiego matury wciąż trwają. Piłkarz FC Porto musiał jeszcze dokończyć sezon w barwach swojego zespołu, a to oznaczało, że jego egzaminy maturalne mogą się nieco wydłużyć w czasie. Jak wyjawiła dyrektorka SMS Jagiellonia, Barbara Skowrońska, w rozmowie ze Sportowymi Faktami WP, Pietuszewski nie mógł zaplanować wszystkich egzaminów naraz.

"W styczniu, gdy podpisywał kontrakt, klub został poinformowany o terminach matur. Przyjęto tę informacje, ale jednak później pojawiły się schody, bo nikt się nie spodziewał, że Oskar tak szybko stanie się ważną postacią Porto. Okazało się niemożliwe, by nasz uczeń przyjechał do Polski na pięć dni" - wyjaśniła.

Oskar Pietuszewski musi jeszcze zdać matury

Skowrońska poinformowała, że postanowiono wspomóc Pietuszewskiego i część jego egzaminów została przełożona. Do zdania zostało mu już niewiele, ale czeka go jeszcze jeden egzamin pisemny i egzaminy ustne.

Pietuszewski wciąż musi napisać maturę rozszerzoną z języka angielskiego. Zaliczyć musi też egzaminy ustne - ich terminy ustalane są wewnętrznie, więc szkoła miała większą łatwość, by dopasować się z nimi pod młodego piłkarza. Za to ten wraz z FC Porto mógł cieszyć się z mistrzostwa kraju. To był dla niego znakomity sezon.

