Niespodziewany problem Pietuszewskiego, FC Porto stawia weto. Termin przełożony

Anna Dymarczyk

Oskar Pietuszewski w tym roku nie tylko zdobył ogromną popularność dzięki swojej grze w FC Porto, ale również miał przystąpić do egzaminu dojrzałości. Nie mógł napisać go jednak w Portugalii - w celu zdania matury musiał wrócić na jakiś czas do Polski. Okazało się jednak, że doszło do pewnych komplikacji. FC Porto postawiło weto i do akcji musiała wkroczyć dyrekcja szkoły.

Oskar Pietuszewski w kurtce FC Porto stoi na tle pustych, niebieskich trybun, patrzy w bok
Oskar PietuszewskiRodrigo Moreira / NurPhoto AFP

Pietuszewski przedstawiany był zawsze jako pilny uczeń. Od tego roku jest absolwentem Szkoły Mistrzostwa Sportowego Jagiellonia. W tym roku, mimo że grał już dla FC Porto, wciąż starał się nadrabia szkolne zaległości i ostatecznie mógł przystąpić do matury. Egzaminy jednak jeszcze się dla niego nie skończyły.

Dla Oskara Pietuszewskiego matury wciąż trwają. Piłkarz FC Porto musiał jeszcze dokończyć sezon w barwach swojego zespołu, a to oznaczało, że jego egzaminy maturalne mogą się nieco wydłużyć w czasie. Jak wyjawiła dyrektorka SMS Jagiellonia, Barbara Skowrońska, w rozmowie ze Sportowymi Faktami WP, Pietuszewski nie mógł zaplanować wszystkich egzaminów naraz.

"W styczniu, gdy podpisywał kontrakt, klub został poinformowany o terminach matur. Przyjęto tę informacje, ale jednak później pojawiły się schody, bo nikt się nie spodziewał, że Oskar tak szybko stanie się ważną postacią Porto. Okazało się niemożliwe, by nasz uczeń przyjechał do Polski na pięć dni" - wyjaśniła.

Skowrońska poinformowała, że postanowiono wspomóc Pietuszewskiego i część jego egzaminów została przełożona. Do zdania zostało mu już niewiele, ale czeka go jeszcze jeden egzamin pisemny i egzaminy ustne. 

Pietuszewski wciąż musi napisać maturę rozszerzoną z języka angielskiego. Zaliczyć musi też egzaminy ustne - ich terminy ustalane są wewnętrznie, więc szkoła miała większą łatwość, by dopasować się z nimi pod młodego piłkarza. Za to ten wraz z FC Porto mógł cieszyć się z mistrzostwa kraju. To był dla niego znakomity sezon.

Oskar Pietuszewski był jednym z bohaterów mistrzowskiej fety FC Porto
młody mężczyzna w kurtce z emblematem reprezentacji Polski i logotypami sponsorów siedzi na czerwonym stadionowym fotelu, w tle rozwieszona biało-czerwona koszulka
Oskar PietuszewskiMarek Antoni IwanczukAFP
piłkarz w niebiesko-białej koszulce FC Porto z szerokim uśmiechem na twarzy biega po boisku podczas meczu, z wyraźnie widocznymi emocjami radości po zdobyciu bramki
Oskar PietuszewskiZUMA Press Wire/ShutterstockEast News


