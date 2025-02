Niespodziewany problem Goncalo Feio. Nagle pojawiła się sprawa ojcostwa

Feio i sprawa ojcostwa. Jest oficjalny komunikat pani adwokat

- Najbardziej cierpi dziecko, jego sytuacja prawna jest niepewna, a mama przez wiele miesięcy próbowała rozwiązać to w sposób polubowny, który nie angażuje mediów. Tata dziecka to osoba publiczna, aktywna w mediach, więc mama i dziecko czują się wykluczone. Chodzi o to, żeby zmotywować go do wzięcia odpowiedzialności za to, co w życiu zrobił. Nie zależy nam na piętnowaniu pana Feio. Chcemy tylko, żeby odebrał korespondencję - dodała pani adwokat.