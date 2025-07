Niespodziewany komunikat ws. przyszłości legendy Bayernu. Kolega Lewandowskiego poszedł w ślad ikon

Karierę Muellera z pewnością można uznać za naprawdę udaną. W barwach seniorskiej drużyny Bayernu wystąpił on aż 756 razy. Spory kawałek swojej piłkarskiej przygody dzielił on z Robertem Lewandowskim, z którym to swego czasu stworzył jeden z najbardziej ikonicznych duetów w historii futbolu. Łącznie Mueller przyczynił się do zdobycia ponad 500 goli dla swojej ekipy (250 bramek oraz 276 asyst). Do jego największych osiągnięć należą: 13 tytułów mistrza Niemiec, 6 pucharów Niemiec, 8 superpucharów Niemiec, 2 Ligi Mistrzów oraz oczywiście mistrzostwo świata, które wraz z reprezentacją wywalczył w 2014 roku.