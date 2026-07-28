Niespodziewany komunikat PZPN. Wielka zmiana faktem, plan wchodzi w życie

Działacze naszej krajowej federacji robią wszystko, by piłka nożna nad Wisłą stale rosła w siłę i dościgała gigantów, czyli na przykład Hiszpanię, Francję czy Niemcy. Jeszcze przed startem PKO BP Ekstraklasy zapowiedziano wprowadzenie półautomatycznych spalonych. Jakby tego było mało, powstało specjalne centrum VAR. Inwestycja pochłonęła aż dziesięć milionów złotych. Ma ona sprawić, że tradycyjne wozy staną się zbędne.

Są to ułatwienia przede wszystkim dla sędziów. Ale także kibice dostaną coś specjalnego. Polski Związek Piłki Nożnej pod koniec lipca oficjalnie ogłosił, iż ruszyła specjalna platforma PZPN+. Będzie można za jej pośrednictwem oglądać mnóstwo spotkań, nie tylko tych rozgrywanych na centralnym szczeblu. Postawiono między innymi na futbol kobiecy, ponieważ to właśnie zmagania Orlen Ekstraligi zostaną pokazane na żywo jako pierwsze.

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"Tworzymy rozwiązanie, które zmieni sposób funkcjonowania i postrzegania polskiej piłki - zarówno przez kibiców, jak i całe środowisko piłkarskie. To projekt przełomowy, bo po raz pierwszy budujemy wspólną infrastrukturę, która będzie służyć reprezentacjom, rozgrywkom, klubom i Wojewódzkim Związkom Piłki Nożnej" - powiedział zadowolony Adam Kaźmierczak, Wiceprezes ds. organizacyjno-finansowych PZPN.

Na dedykowanej platformie, poza transmisjami live, nie zabraknie również innych ciekawych materiałów. Kibice będą mogli oglądać mecze z odtworzenia, a nawet fragmenty z meczów kadry narodowej. "Naszym celem jest stworzenie jednego miejsca, w którym kibice będą mogli śledzić polską piłkę na każdym poziomie - od reprezentacji, przez rozgrywki centralne, aż po piłkę regionalną i młodzieżową" - wyjaśnił Łukasz Wachowski, Sekretarz Generalny PZPN.

Wspomniana Orlen Ekstraliga Kobiet rusza dokładnie 31 lipca. KKS Czarni Antrans Sosnowiec podejmą na własnym obiekcie Grot SMS Łódź.

Cezary Kulesza Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) AFP

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) STRINGER AFP





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