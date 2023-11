Jude Bellingham przyszedł do Realu Madryt latem 2023 roku. Anglik do klubu przybywał, jako środkowy pomocnik, który będzie odpowiedzialny głównie za kreowanie i rozgrywanie, a więc powoli będzie przejmował zadania, które przez lata w drużynie mieli Luka Modrić i Toni Kroos. Carlo Ancelotti miał jednak inny pomysł na to, jak wykorzystać atuty młodego pomocnika.