Niespodziewane zwolnienie w PZPN. Trener nie przyjął propozycji związku

Ostatnie miesiące wokół Polskiego Związku Piłki Nożnej są najbardziej gorącymi od dnia, w którym władze w siedzibie w Warszawie przejął Cezary Kulesza. Jak na razie kadencja Kuleszy naznaczona jest prawie samymi wpadkami wizerunkowymi, albo aferami medialnymi. Na pewno da się wymienić jakieś sukcesy, ale o tych po jej zakończeniu nikt pewnie pamiętać nie będzie.

Od stycznia 2022 roku na współpracę z Polskim Związkiem Piłki Nożnej zdecydował się Marcin Brosz. 50-letni szkoleniowiec wówczas został zatrudniony, jako trener młodzieżowych reprezentacji Polski. Najpierw pod jego okiem rozwijała się drużyna do lat 18, a później także kadra u-19. To właśnie z Broszem na czele Biało-Czerwoni zakwalifikowali się do mistrzostw Europy na Malcie.

Marcin Brosz odszedł z PZPN

Sam turniej sukcesem już raczej nie był, choć niewiele do tego brakowało. Drużyna do lat 19 w swojej grupie miała rówieśników z Portugalii, Włoch oraz właśnie Maltę. Biało-Czerwoni przegrali 0:2 z Portugalią, wygrali 2:0 z Maltą oraz zremisowali 1:1 z Włochami. Dorobek czterech punktów nie pozwolił na awans do półfinału młodzieżowych mistrzostw Europy. Do tego celu zabrakło jednego gola.

Po turnieju Brosz miał wrócić do prowadzenia reprezentacji Polski do lat 18. To wynikało z wcześniejszych ustaleń, które wynikały ze struktury kadr młodzieżowych w Departamencie Szkolenia i Reprezentacji Narodowych. Szkoleniowiec otrzymał propozycję podpisania nowej umowy, ale ostatecznie nie zdecydował się z niej skorzystać. W związku, z czym wraz z dniem 5 września 2023 roku przestał być trenerem kadr młodzieżowych reprezentacji Polski, o czym oficjalnie informuje PZPN.

Polski Związek Piłki Nożnej informuje, że Marcin Brosz przestał pełnić funkcję trenera młodzieżowych reprezentacji Polski. Szkoleniowiec otrzymał propozycję dalszej pracy na zasadach, jakie obowiązują w federacji, ale jej nie przyjął, przedstawiając swoją wizję pracy. Ze względu na ustaloną strukturę w Departamencie Szkolenia i Reprezentacji Narodowych PZPN, kontynuacja pracy z rocznikiem 2004 w takiej formule nie była możliwa. ~ - czytamy w oficjalnym komunikacie.

Brosz przez niecałe dwa lata drużynę do lat 19 prowadził w zaledwie 10 meczach. Jego zespół w tym czasie średnio zdobywał 1,7 punktu na mecz (dane za Transfermarkt.de). Brosz wygrał połowę z tych spotkań.

