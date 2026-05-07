Niespodziewane wyznanie ws. Pietuszewskiego. Włosi wzgardzili genialnym Polakiem

Igor Szarek

Oskar Pietuszewski w swoim pierwszym niepełnym sezonie w barwach FC Porto zrobił piorunujące wrażenie. Wyczyny genialnego 17-latka z kraju nad Wisłą wzbudzają ogromny podziw w wielu miejscach na świcie. Okazuje się, że losy byłego gracza Jagiellonii Białystok mogły potoczyć się zupełnie inaczej. Zaskakującą anegdotę z Pietuszewskim w roli głównej opowiedział były golkiper, który w swojej karierze zahaczył między innymi o Sporting Lizbona.

Oskar Pietuszewski to bez wątpienia jedno z objawień sezonu 2025/2026. Jego przenosiny do FC Porto spowodowały pierwotnie szereg obaw o "pogrzebanie" talentu młodego Polaka. Okazały się one jednak nie mieć pokrycia w rzeczywistości.

Były gracz Jagiellonii Białystok wszedł w szeregi swojej nowej ekipy z przytupem. Kolejne mecze udowadniały tylko, że Oskar Pietuszewski jest zawodnikiem o potencjale klasy światowej. Nie tak dawno temu jego FC Porto zagwarantowało sobie tytuł mistrzowski. 17-latek z Polski miał w tym sukcesie swój niemały udział. W 14 meczach tamtejszej ekstraklasy zdobył bowiem 3 bramki oraz zaliczył 3 asysty.

Poczynania genialnego nastolatka ponownie zaczęły przyciągać uwagę europejskich hegemonów futbolu. Z medialnych doniesień wynika bowiem, że wiele uznanych klubów zapisało sobie Pietuszewskiego na liście potencjalnych transferów.

Pietuszewski mógł grać... we Włoszech. W Italii "wzgardzili" młodym Polakiem

Okazuje się, że losy Pietuszewskiego już na tym etapie kariery mogły potoczyć się zupełnie inaczej. O scenariuszu takim opowiedział były włoski golkiper - Emiliano Viviano. Włoch, który swego czasu znajdował się w szeregach między innymi Sportingu Lizbona, pokusił się o nieoczekiwane wyznanie ws. młodego Polaka. Miał on nakłaniać swoich rodaków do uważnego rozważenia transferu nastolatka z kraju nad Wisłą.

- Jest taki chłopak, Oskar Pietuszewski, Polak urodzony w 2008 roku, który grał w Jagiellonii do stycznia. Powiedzieli mi o nim i zaproponowałem jego nazwisko kilku klubom Serie A, w tym Fiorentinie. Ale żaden nie wyraził wówczas zainteresowania. Teraz jest w FC Porto, właśnie wygrał ligę portugalską i jest niesamowitym piłkarzem. We Włoszech nikt w niego nie wierzył i ostatecznie pojechał do Portugalii za dobrą cenę, biorąc pod uwagę jego talent - mówił włoski bramkarz, cytowany przez portugalski portal "A Bola".

Patrząc na dotychczasowe poczynania Pietuszewskiego, można wyciągnąć jeden bardzo konkretny wniosek - Włosi powinni żałować wcześniejszego braku zainteresowania. Jak wskazał bowiem ich rodak, skala talentu młodego Polaka znacznie przekracza kwotę, jaką trzeba było zapłacić za jego wykup z Jagiellonii (8 mln euro). Już teraz Pietuszewski wyceniony jest przez portal "Transfermarkt" na około 20 mln euro. Ewentualna kwota jego kolejnego transferu zapewne byłaby jednak znacznie wyższa.

