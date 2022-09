Niespodziewane informacje o Euro 2028. Dla niektórych kibiców to będzie cios

O Euro 2024 wiemy już naprawdę sporo - przede wszystkim znamy gospodarza, którym będą Niemcy. W przypadku kolejnego turnieju, zaplanowanego na rok 2028, pozostaje więcej zagadek. Po tym, jak wykluczono propozycję Rosji, zostały już tylko dwie kandydatury dotyczące zorganizowania ME - ze strony Wielkiej Brytanii i Irlandii oraz Turcji.

Turcy przy tym walczą również o Euro 2032 - zapewne ewentualna porażka nie będzie dla nich więc tak bolesna, jak by być mogła. Wszystko wskazuje bowiem na to, że to wspólny projekt wyspiarskich krajów weźmie w tym przypadku górę.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Frankie de Jong: Lewandowski to bardzo sympatyczny człowiek. Wideo INTERIA.TV

Euro 2028 m.in. w Anglii? To będą potencjalne areny zmagań!

Oficjalnego potwierdzenia na razie brak, ale brytyjskie media już "grzeją" temat na swój sposób. Do ciekawych ustaleń dotarł "The Times", według którego w samej Anglii wykorzystanych zostanie podczas potencjalnego Euro zaledwie sześć stadionów. "Krótka lista" obiektów-gospodarzy momentami mocno zaskakuje.

Ma na niej być 10 propozycji - najmocniejszymi pretendentami są kolejno: Wembley (narodowy), Villa Park (Aston Villa), Tottenham Hotspur Stadium, Old Trafford (Manchester United), St. James' Park (Newcastle United) oraz Bramley Moore Dock (nowa siedziba Evertonu).

Oprócz tego w grę wchodzą także London Stadium (dawniej Stadion Olimpijski, należy do West Ham United), Etihad Stadium (Manchester City), Stadium of Light (Sunderland) i... Stadium MK, czyli obiekt MK Dons, zespołu z League One, czyli trzeciego poziomu rozgrywkowego w Anglii. Może on pomieścić 30,5 tys. kibiców, a na jego korzyść przemawia fakt, że sprawdził się podczas Euro 2022 kobiet.

Euro 2028. Fani Liverpoolu i Arsenalu mogą być zawiedzeni

Wielu kibiców będzie zapewne dotkniętych wspominanymi rozwiązaniami z przydziałem meczów, bowiem mistrzostwa ominą kilka naprawdę znaczących miejsc - m.in. Emirates Stadium (Arsenal), Elland Road (Leeds United) Anfield (Liverpool F.C.) oraz Stamford Bridge (Chelsea). W przypadku dwóch ostatnich sprawa jest jednak prosta - ich boiska są nieco zbyt małe, by spełnić wymogi UEFA.

Organizatora - lub organizatorów Euro 2028 powinniśmy poznać dopiero we wrześniu przyszłego roku. Na razie brakuje też konkretnych dat rozgrywania turnieju - raczej nie należy się jednak spodziewać, że zmagania odbędą później lub wcześniej niż na przełomie czerwca i lipca.

Zobacz także: Zła wiadomość dla Lewandowskiego przed meczem z Holandią