Niespodziewana śmierć młodej sportsmenki. Sprawą zajmuje się policja

2 lipca 2003 roku na świat przyszła Thalia Chaverria. Młoda Amerykanka od najmłodszych lat uwielbiała aktywność fizyczną. W pewnym momencie sport stał się bliski jej sercu do tego stopnia, że kobieta zdecydowała, że to właśnie ze sportem chciałaby związać swoją przyszłość. Jej wybór padł wówczas na piłkę nożną. W ostatnim czasie Thalia spełniała się jako zawodniczka New Mexico State University.