Niespodziewana przestroga dla Michniewicza. "Musi bardzo, ale to bardzo uważać"

Praca na Bliskim Wschodzie będzie dla niego zupełnie nowym doświadczeniem . Ten region świata kojarzy mu się jednak wyjątkowo dobrze. To właśnie tam, w ubiegłym roku w Katarze, awansował z drużyną narodową do 1/8 finału MŚ . "Biało-czerwoni" znaleźli się w fazie pucharowej po raz pierwszy od 1986 roku .

Co zastanie Michniewicz na Bliskim Wschodzie? Pierwsza modlitwa o czwartej rano

- Saudyjczycy w ogóle nie przeklinają, bo to grzech. Granica między tym, co zaakceptują, a tym, co ich obrazi, jest bardzo cienka. Trener Michniewicz znany jest ze swego podejścia do zawodników, potrafi zagadać, zażartować, a czasem nawet, mówiąc kolokwialnie, zbajerować. I to wszystko jest bardzo ważne, bo pomaga kupić zawodników i nawiązać z nimi pozytywne relacje. Tu w Arabii w tym aspekcie trzeba być bardzo, ale to bardzo uważnym, bo każde słowo lub gest może być inaczej interpretowane niż w Polsce - przestrzega Łajczak w rozmowie z serwisem sport.pl.