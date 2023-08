Niespodziewana dymisja znanego trenera. Arabowie już mają go na liście płac

Mancini otwiera nowy rozdział w Arabii Saudyjskiej. Selekcjonerski debiut już 8 września

Złożono podpisy na kontrakcie ważnym do 2027 roku . Mancini będzie zarabiał 18 mln dolarów za każdy rok pracy. Ma pełną swobodę w doborze współpracowników.

W nowej roi zadebiutuje już 8 września. Jego drużyna zmierzy się wówczas towarzysko z Kostaryką na St James' Park w Newcastle. Powrót do Anglii będzie miał dla selekcjonera saudyjskiej reprezentacji wymiar sentymentalny - to tam w 2012 roku poprowadził Manchester City do pierwszego tytułu mistrza kraju.