Niesamowity zwrot akcji ws. Ancelottiego. To wydawało się już pewne. Nagle zerwano rozmowy

Real Madryt w kwietniu przegrał praktycznie wszystko. Zaczęło się od Ligi Mistrzów . "Królewscy" pierwszy raz od wielu lat nie znaleźli się w czołowej czwórce tych rozgrywek i półfinały mogą oglądać z poziomu telewizora. Kilkanaście dni później podopieczni Carlo Ancelottiego polegli także w finale Pucharu Króla przeciwko FC Barcelona , choć potrzebna była do tego dogrywka. Sytuacja w rozgrywkach La Liga jest zaś bardzo trudna. Do końca sezonu zostało pięć meczów.

Obrońcy tytułu mają zaś na tym etapie stratę czterech punktów do "Blaugrany" i nadchodzący klasyk przed sobą. Po sobotnim Pucharze Króla hiszpańskie media bardzo zgodnie informowały, że trener Realu nie ma już przyszłości w klubie i kwestią sporną jest jedynie, to kiedy dokładnie nastąpi rozstanie z Włochem oraz kto poprowadzi "Los Blancos" na zbliżających się Klubowych Mistrzostwach Świata . Opcja z Carlo Ancelottim była jednak stanowczo wykluczona.

Niejasna przyszłość Ancelottiego. Tego nikt się nie spodziewał

Taki stan rzeczy wynikał z faktu, że włoski trener miał już porozumieć się z reprezentacją Brazylii i jedynie kwestią podpisu pod umową było oficjalne ogłoszenie umowy Włocha. We wtorek 29 kwietnia doszło do oficjalnego spotkania z przedstawicielami federacji brazylijskiej w Londynie. Jak się okazuje, to nie spodobało się Florentino Perezowi, który nie chce płacić odprawy trenerowi, z racji na fakt, że ten porozumiał się z federacją przed poinformowaniem klubu.