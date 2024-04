Niesamowity rekord polskich kibiców. Padł na legendarnym stadionie

A to niby był tylko mecz ostatniej drużyny z zespołem środka tabeli . Gospodarze mają jeszcze szanse, by się utrzymać, ale bardziej matematyczne niż realne. Musieliby odnieść komplet zwycięstw, a rywale ciągle potykać.

Tak jednak naprawdę to było dużo więcej niż tylko ligowe spotkanie. To były nie tylko 104. urodziny Ruchu, ale także niemal dokładnie 19 lat kibice obu klubów przybili tzw. "zgodę". Na rekordową frekwencję ostrzono sobie zęby od kiedy Ruch zaczął grać na Stadionie Śląskim. No bo z kim, jak nie z przyjaciółmi? Najpierw na Legię przyszło nieco ponad 37 tysięcy, na Górnika ponad 38 tysięcy. Do rekordu wciąż jednak sporo brakowało.