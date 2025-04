Niesamowity popis Jakuba Modera w Holandii. Media zachwycone Polakiem

Jakub Moder to zawodnik, którego karierę można określić mianem "wyboistej". Świetny początek w Lechu Poznań i głośny ekspresowy transfer do angielskiego Brighton, w którym to zaliczył jednak druzgocące miesiące, spędzone na leczeniu poważnej kontuzji. Dziś jest on graczem holenderskiego Feyenoordu, w którym pełni rolę "motoru napędowego" drużyny. Pokazał to również w ostatnim ligowym starciu, co nie uszło naturalnie uwadze tamtejszych mediów, które chwalą wyczyny Polaka.