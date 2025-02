Zagraniczna kariera Mateusza Bogusza od początku jest pełna niespodziewanych zwrotów. W wieku 18 lat został zakupiony przez Leeds, ale tam nie zdołał się przebić do pierwszej drużyny, poza trzema meczami, w których zagrał. Następie pomocnik był dwukrotnie wypożyczany do Hiszpanii, a w marcu 2023 przeniósł się do MLS. Za oceanem w barwach Los Angeles FC prezentował się bardzo dobrze i gdy można było się spodziewać jego powrotu do Europy, reprezentant Polski postawił na Meksyk, a konkretnie Cruz Azul. W kraju ta decyzja nie wszędzie została dobrze odebrana, ale jeśli tak pójdzie dalej, Bogusz będzie miał szansę udowodnić słuszność swojego wyboru.

