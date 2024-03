Niewielu jest obecnie sędziów piłkarskich, do których nie można mieć większych zastrzeżeń. Poziom sędziowania hiszpańskich arbitrów lepiej przemilczeć, a coraz więcej kuriozalnych sytuacji związanych z błędnymi decyzjami przytrafia się również w Anglii. Przykładów nie trzeba daleko szukać.

Podczas ostatniego spotkania ligowego Liverpoolu z Manchesterem City padł remis 1:1. W trakcie hitu Premier League doszło do poważnego wypaczenia wyniku ze strony sędziego Michaela Olivera. W polu karnym po kopnięciu przez Jeremiego Doku padł Alexis Mac Allister, jednak arbiter nie zdecydował się na odgwizdanie jedenastki. Eksperci byli zgodni - był to poważny błąd. Reklama

Wysokie notowania Szymona Marciniaka. Czy jest obecnie lepszy arbiter od Polaka?

W dobie poważnego kryzysu na tym polu zapewne większość kibiców w Anglii czy Hiszpanii chciałaby, żeby ich mecze prowadził... Szymon Marciniak wraz ze swoim zespołem. Od ubiegłego roku notowania Polaka poszybowały w górę i utrzymują się na niebotycznym poziomie. Przez wielu wskazywany jest jako najlepszy obecnie sędzia piłkarski na świecie.

Najlepiej świadczą o tym powierzane mu zadania. W sezonie 2022/23 43-latek poprowadził finał Ligi Mistrzów pomiędzy Manchesterem City i Interem Mediolan. Kilka miesięcy wcześniej "gwizdał" w spotkaniu o mistrzostwo świata, o które walczyły Argentyna i Francja. No cóż, wyżej nie można już prawdopodobnie mierzyć.

Media informują, że wkrótce Szymon Marciniak może znów stanąć przed okazją do poprowadzenia wielkiego hitu. W kwietniu rozegrane zostaną ćwierćfinały Ligi Europy, a najciekawiej z nich zapowiada się włoskie starcie pomiędzy Milanem i Romą. Nazwiska sędziów nie są jeszcze znane, jednak istnieje duża szansa na to, że hit poprowadzi właśnie Marciniak. Jest on jednym z faworytów UEFA. Reklama

Wysokie wymagania Włochów. Chcą topowego arbitra na hit Ligi Europy

Obu klubom zależy na tym, żeby mecz poprowadził arbiter z absolutnej światowej czołówki. Takie stanowisko przekazano pod adresem UEFA przez osoby z kręgów klubowych, a także do Roberto Rosettiego, przewodniczącego Komisji Sędziowskiej UEFA. Problemem jest to, że priorytetem są rozgrywki Ligi Mistrzów, gdzie na etapie ćwierćfinałów czekają nas niemal same hity na czele z FC Barcelona - PSG, a także Real Madryt - Manchester City.

Na liście kandydatów do poprowadzenia starcia AC Milan - AS Roma, oprócz Szymona Marciniaka znaleźli się Francuz Clement Turpin, Rumun Istvan Kovacs i Niemiec Felix Zwayer. Notowania Turpina nie są zbyt wysokie - uważa się, że jego "styl sędziowania" nie pasuje do rywalizacji włoskich drużyn. UEFA debatuje obecnie nad tym, kogo najlepiej wyznaczyć do tego spotkania, a na ostateczną decyzję przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać.

Mało prawdopodobne jest, żeby zdecydowano się sięgnąć po któregoś z angielskich sędziów. Michael Olivier i Anthony Taylor mają w ostatnim czasie na koncie wiele mniejszych bądź większych wpadek. Reklama

Pojawiają się również kandydatury Slavko Vincicia i Danny'ego Makkelie, jednak obaj znajdują się w gronie faworytów do poprowadzenia finału Ligi Mistrzów. W tej sytuacji lepiej chronić ich unikać ryzyka związanego z wyznaczeniem do sędziowania potencjalnie problematycznych meczów jak Milan - Roma czy Roma - Milan.

Szymon Marciniak / JUAN MABROMATA/AFP / AFP