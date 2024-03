Niesamowita skuteczność Polaka, znowu gol. Przed nim już tylko Lewandowski

Trzy gole w 20 dni to snajperski dorobek Jakuba Piotrowskiego w ekstraklasie Bułgarii. Jak na środkowego pomocnika z inklinacjami do gry destrukcyjnej, skuteczność godna aplauzu. 26-letni zawodnik po raz kolejny trafił do siatki w niedzielnej potyczce z Botewem Płowdiw, wpisując się na listę strzelców w 27. minucie. Znakomita dyspozycja Polaka cieszy selekcjonera Michała Probierza, który w najbliższy czwartek ogłosi ostateczną kadrę na barażową fazę kwalifikacji do Euro 2024.